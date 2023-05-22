В Ярославле установили тактильную модель храма Ильи Пророка. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 22 мая, установили тактильную модель объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - храма Ильи Пророка. Эта церковь является выдающимся памятником древнерусской архитектуры. Ежегодно он принимает около 100 тысячей посетителей.

– Наш регион открыт для всех гостей. Мы рады делиться нашим культурным наследием и заинтересованы в том, чтобы Ярославская область была доступна всем без исключения, – подчеркнул в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев. – Храм Ильи Пророка – четвертая тактильная модель наших памятников архитектуры. Два макета установлены в Угличе, один в Ростове. В планах – установить тактильную модель в Переславле-Залесском.