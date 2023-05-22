В Ярославле каждый третий клещ заражен боррелиозом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ярославле практически каждый третий клещ заражен боррелиозом. Об этом рассказала директор Соловьевской больницы Наталья Даниленко. Также она сообщила, что впервые в этом году попалось насекомое с вирусом клещевого энцефалита. Жительницу Заволжского района, которая его обнаружила, будут наблюдать врачи.

- Хочу всех призвать быть максимально аккуратными, выезжая на природу, пользуйтесь средствами защиты и помните, что май-июнь самый пик сезона. И, конечно, если столкнулись с клещами, необходимо оперативно сдать насекомое на исследование, - отметила Наталья Даниленко.