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НовостиОбщество22 мая 2023 11:29

В Рыбинске отремонтируют все существующие ограждения

Такое поручение дал глава города Дмитрий Рудаков
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске отремонтируют все существующие ограждения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске отремонтируют все существующие ограждения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков поручил провести инвентаризацию всех ограждений и знаков. У соответствующих дорожных служб есть месяц на то, чтобы помыть, подкрасить и отремонтировать существующие ограждения. Контроль за выполнением поручения – каждый понедельник.

- Приведение в порядок городских территорий – это не только уборка пыли и смета. Содержание ограждений – текущая работа, которая тоже должна быть взята под контроль, - подчеркнул Дмитрий Рудаков.