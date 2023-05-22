В Ярославле заложили аллею в честь 200-летия Константина Ушинского Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 22 мая, в сквере у естественно-географического факультета ЯГПУ заложили аллею в честь 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Активисты, студенты, преподаватели и губернатор Михаил Евраев высадили десять молодых сибирских кедров.

- Именно на Ярославской земле Константин Дмитриевич состоялся как ученый и педагог, создал свои самые известные научные труды. Система образования всегда была и остается важнейшим фактором социально-экономического развития региона. От качества подготовки учителей напрямую зависит уровень будущих специалистов в самых разных сферах. Поэтому меры поддержки педагогов будут продолжены и дополнены. В их числе – именные стипендии талантливой молодежи и ее наставникам, грантовая поддержка вузов, - отметил глава региона.