В Ярославле 87-летняя женщина отдала мошенникам 100 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 87-летняя женщина стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, и, представившись родственником, сказал, что стал виновником ДТП с пострадавшими, для решения вопросов ему нужны были деньги. Пенсионерка собрала 100 тысяч рублей и передала их курьеру в подъезде. Последний был задержан полицией.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.