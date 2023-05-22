Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:33

В Ярославле 87-летняя женщина отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Пенсионерка думала, что помогает родственникам, попавшим в ДТП
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 87-летняя женщина отдала мошенникам 100 тысяч рублей

В Ярославле 87-летняя женщина отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 87-летняя женщина стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, и, представившись родственником, сказал, что стал виновником ДТП с пострадавшими, для решения вопросов ему нужны были деньги. Пенсионерка собрала 100 тысяч рублей и передала их курьеру в подъезде. Последний был задержан полицией.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.