В Ярославле на электровозоремонтном заводе произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 21 мая, на электровозоремонтном заводе примерно в 15:20 начался пожар в одном из цехов. На улицу Ползунова незамедлительно выехали спасатели – 34 человека личного состава и 10 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

- Ликвидация пожара в 16:20. В результате пожара повреждена сушильная печь, закопчены стены на площади - 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.