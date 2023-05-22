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НовостиПроисшествия22 мая 2023 7:02

В Ярославле на электровозоремонтном заводе произошел пожар

К счастью, никто не пострадал
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на электровозоремонтном заводе произошел пожар

В Ярославле на электровозоремонтном заводе произошел пожар

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 21 мая, на электровозоремонтном заводе примерно в 15:20 начался пожар в одном из цехов. На улицу Ползунова незамедлительно выехали спасатели – 34 человека личного состава и 10 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

- Ликвидация пожара в 16:20. В результате пожара повреждена сушильная печь, закопчены стены на площади - 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.