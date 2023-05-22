В Ярославской области «Камаз», пытаясь не сбить лося, врезался в легковушку

В аварии пострадали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области вчера, 21 мая, примерно в 22:26 на трассе М-8 произошло ДТП. В Первомайском районе «Камаз» под управлением 42-летнего мужчины, спокойно ехал по своей полосе, но вдруг перед машиной появился лось, и водитель, пытаясь не сбить животное, выехал на встречку, где врезался в «Форд», за рулем которого была 40-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» и двое пассажиров – 43-летний мужчина и 33-летняя женщина - госпитализированы. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.