Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:23

В Ярославской области «Камаз», пытаясь не сбить лося, врезался в легковушку

В аварии пострадали три человека
Анастасия ГОЛУБЕВА
В аварии пострадали три человека

В аварии пострадали три человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области вчера, 21 мая, примерно в 22:26 на трассе М-8 произошло ДТП. В Первомайском районе «Камаз» под управлением 42-летнего мужчины, спокойно ехал по своей полосе, но вдруг перед машиной появился лось, и водитель, пытаясь не сбить животное, выехал на встречку, где врезался в «Форд», за рулем которого была 40-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» и двое пассажиров – 43-летний мужчина и 33-летняя женщина - госпитализированы. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.