В Ярославле молодой человек украл из бара сумку с наушниками и телефоном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 20-летний молодой человек украл из бара дамскую сумочку, в которой находились телефон и наушники. Их общая сумма – 66 тысяч рублей. Девушка отвлеклась, а злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, схватил с барной стойки ее вещи и скрылся.

Подозреваемый признался в содеянном.

- Полицией по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по стать «Кража». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.