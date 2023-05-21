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НовостиПроисшествия21 мая 2023 17:00

В Ярославле молодой человек украл из бара сумку с наушниками и телефоном

Злоумышленник признался в содеянном
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле молодой человек украл из бара сумку с наушниками и телефоном

В Ярославле молодой человек украл из бара сумку с наушниками и телефоном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 20-летний молодой человек украл из бара дамскую сумочку, в которой находились телефон и наушники. Их общая сумма – 66 тысяч рублей. Девушка отвлеклась, а злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, схватил с барной стойки ее вещи и скрылся.

Подозреваемый признался в содеянном.

- Полицией по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по стать «Кража». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.