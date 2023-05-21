В Рыбинске на обновленном стадионе «Сатурн» прошли первые соревнования. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске стадион «Сатурн» после реконструкции принял первое спортивное мероприятие. Там прошел турнир по длинным метаниям. Он собрал спортсменов из Рыбинска, Ярославля, Переславля-Залесского, Коломны, Клина и других городов.

- Сектор для толкания ядра, метания диска и молота на нашем стадионе – единственный в области. Главный судья соревнований Александр Нальгиев говорит, что областная федерация легкой атлетики намерена проводить здесь турниры областного и российского уровня, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Уже совсем скоро - в начале июня на беговые дорожки нанесут разметку, и «Сатурн» откроется для всех видов легкой атлетики.