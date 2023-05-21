В Ярославской области уже неделю ищут 83-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области уже неделю ищут 83-летнего Александра Комарова. Он ушел из дома в селе Рахманово Переславского района 15 мая. С того момента родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

Александр был одет в клетчатую кепку, камуфляжную куртку, черный свитер, серые штаны и зеленые резиновые сапоги.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.