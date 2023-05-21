В Переславле продолжают благоустраивать прибрежную зону Плещеева озера Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле возобновили благоустройство прибрежной зоны Плещеева озера. Работы идут уже третий год. Предыдущие подрядчики не справились со своими обязанностями, и не воплотили в жизнь все намеченные планы. Контракты с ними были расторгнуты, а их организации внесены в список недобросовестных подрядчиков.

– Новому подрядчику пришлось переделывать несколько участков, которые были плохо сделаны в прошлом году. Сейчас происходят монтаж свайного поля, демонтаж бетонного основания от прошлого контракта с параллельной подготовкой бетонного основания под деревянный настил. Продолжим тщательно контролировать ситуацию на этом важном и долгожданном для людей объекте. Все возникающие проблемы будем оперативно решать, – рассказал руководитель рабочей группы, помощник губернатора Андрей Скоркин.

Завершить благоустройство планируют к сентябрю.