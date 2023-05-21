Ярославль запустил федеральную акцию «Марафон рек» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 20 мая, мэр города Артем Молчанов запустил федеральную акцию «Марафон рек». Ее суть в том, чтобы за определенный срок очистить берега рек. В субботу сотрудники городских предприятий, волонтеры, общественники, депутаты и местные жители очистили берег Волги на Тверицкой набережной.

— Мы рады, что Ярославль стал одним из первых городов страны, где стартует федеральная акция «Марафон рек». Волга – великая река, которая является не только символом Ярославля, но и России. Мы проводим эту акцию в продолжении «Генеральной уборки», которая проходила в нашем городе с апреля по май. За этот период с территории города вывезли около 2500 грузовиков с мусором. И сегодня мы снова собрались все вместе, чтобы сделать наш город краше. На Тверицкцю набережную пришло большое количество ярославцев с семьями. Это по-настоящему семейный праздник. Мы очень любим Волгу, наш город. Хотим, чтобы Ярославль был чистым, красивым, настоящим городом для жизни, — сказал Артем Молчанов.

По всей стране акция проходит с 20 мая по 5 июня.