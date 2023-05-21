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НовостиПроисшествия21 мая 2023 12:30

В Рыбинском районе рейсовый автобус попал в ДТП

Кондуктору врачи оказали разовую помощь
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинском районе рейсовый автобус попал в ДТП

В Рыбинском районе рейсовый автобус попал в ДТП

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинском районе рейсовый автобус №16 сегодня, 21 мая, примерно в 09:20 попал в ДТП. Авария произошла у деревни Макарово. Автобус сначала врезался в ограждение, а после – в световую опору. По всей видимости, 43-летний водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП оказана разовая медицинская помощь 56-летней женщине-кондуктору. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.