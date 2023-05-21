В Рыбинске стартовал фестиваль «Солнечный круг» имени Льва Ошанина Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 21 мая, стартовал фестиваль «Солнечный круг» имени Льва Ошанина. Мероприятия, запланированные на целую неделю, посвящены 111-летию со дня рождения поэта-земляка. В программе – пленэр известных российских художников, экскурсии по литературному маршруту, поэтические чтения и студенческие поэтические дуэли, книжная ярмарка, обучающие семинары от лучших мастеров слова, гала-концерт победителей Всероссийского творческого конкурса «Солнечный круг».

- С 21 по 31 мая на городских улицах можно будет встретить за работой художников из Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Белгородской, Вологодской областей, Костромы и Вологды, Крыма и Ярославля. Это академики Академии Художеств, народные, заслуженные художники, члены Союза художников России, - рассказали в администрации Рыбинска. - В дни Ошанинского фестиваля Рыбинск посетят более 50 представителей литературной общественности страны. Это гости из Москвы и Архангельска, Омска и Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Вологды. Они примут участие в творческой и деловой программах литературного фестиваля.