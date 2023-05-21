В Ярославле благоустроят набережную за Октябрьским мостом

Там планируют отреставрировать объекты культурного наследия и построить жилой комплекс Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле совсем скоро начнут благоустраивать набережную за Октябрьским мостом. Там собираются строить жилой комплекс, отреставрировать объекты культурного наследия, а также в целом благоустроить эту территорию Заволжского района.

– Мы хотим сделать здесь территорию развития: приводить в порядок надо не только центр, но и спальные районы, – сказал губернатор региона Михаил Евраев. – В первую очередь нужно будет решить задачи по дорогам и заняться расчисткой русла реки Урочи. Для получения финансирования подадим заявку в федеральное агентство водных ресурсов. Наш приоритет – привлечение инвесторов для строительства новых ресторанов и гостиниц с видом на Волгу, обустройство парков и скверов вдоль реки, создание новых мест досуга для жителей и гостей города.

Также есть планы по развитию находящегося здесь яхт-клуба. Он проводит соревнования, ближайшие из которых состоятся в День города в акватории Волги. Михаил Евраев предложил в следующем году организовать парусную регату межрегионального уровня.