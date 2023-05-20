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НовостиОбщество20 мая 2023 15:54

В Ярославской области семьи участников СВО возьмут под опеку администрации районов

Такое распоряжение дал глава региона
Полина Вачнадзе
Администрации районов Ярославской области возьмут шефство над семьями участников СВО.

Администрации районов Ярославской области возьмут шефство над семьями участников СВО.

Фото: Правительство Ярославской области

Семьи участников специальной военной операции должны взять под свою опеку администрации районов. Такое распоряжение дал губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Большесельский МР. Из этого района на СВО ушли около 80 мужчин.

- Районный штаб #МыВместе объединил неравнодушных жителей. Пообщался с активистами, большое им спасибо за труд. Они как заботятся о семьях наших бойцов, так и оказывают помощь раненым землякам, находящимся в госпиталях. Важно, чтобы каждая семья участников СВО была окружена заботой. Прошу всех глав районов брать шефство над этими семьями и чутко откликаться на все их запросы, - сказал глава региона.

Для семей военнослужащих Большесельский фонд уже собрал более миллиона рублей. Реагируют общественники и на заказы от бойцов - на СВО отправлены генераторы, инструменты, радиостанции, тактические аптечки, «хвостики» для гранат, а также письма с пожеланиями победы. Волонтеры вяжут шерстяные носки, изготавливают окопные свечи, собирают наборы продуктов быстрого приготовления.

С начала года штабами области выполнено 650 заявок от семей военнослужащих и собрано порядка 86 тонн гуманитарной помощи. На следующей неделе санаторий "Ясные зори" примет на реабилитацию первую группу участников СВО.