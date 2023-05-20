В Ярославской области семьи участников СВО возьмут под опеку администрации районов

Администрации районов Ярославской области возьмут шефство над семьями участников СВО. Фото: Правительство Ярославской области

Семьи участников специальной военной операции должны взять под свою опеку администрации районов. Такое распоряжение дал губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Большесельский МР. Из этого района на СВО ушли около 80 мужчин.

- Районный штаб #МыВместе объединил неравнодушных жителей. Пообщался с активистами, большое им спасибо за труд. Они как заботятся о семьях наших бойцов, так и оказывают помощь раненым землякам, находящимся в госпиталях. Важно, чтобы каждая семья участников СВО была окружена заботой. Прошу всех глав районов брать шефство над этими семьями и чутко откликаться на все их запросы, - сказал глава региона.

Для семей военнослужащих Большесельский фонд уже собрал более миллиона рублей. Реагируют общественники и на заказы от бойцов - на СВО отправлены генераторы, инструменты, радиостанции, тактические аптечки, «хвостики» для гранат, а также письма с пожеланиями победы. Волонтеры вяжут шерстяные носки, изготавливают окопные свечи, собирают наборы продуктов быстрого приготовления.

С начала года штабами области выполнено 650 заявок от семей военнослужащих и собрано порядка 86 тонн гуманитарной помощи. На следующей неделе санаторий "Ясные зори" примет на реабилитацию первую группу участников СВО.