В Ярославской области заведующая детсадом осуждена за получение взятки в 213 тысяч рублей

В Угличском районном суде огласили приговор заведующей детским садом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличском районном суде огласили приговор заведующей детским садом Елене Хабовой. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере.

- Установлено, что подсудимая с период с июня 2017 года по сентябрь 2020 года получила от коммерческой организации взятку в размере 213 тысяч рублей за заключение с данной организацией договоров на поставку различных товаров в дошкольное образовательное учреждение, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Заведующей назначили наказание - 4 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Приговор в законную силу еще не вступил. У Елены Хабовой, которая отрицала свою причастность к совершению преступления, есть время обжаловать решение суда.