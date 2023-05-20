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НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:40

УК предложила жительнице Ярославля, в квартире которой рухнул потолок, год подождать капремонта

И жить с фанерой на четырех опорах
Полина Вачнадзе
Управляющая компания предложила закрыть потолок фанерой и подождать год капитального ремонта. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Управляющая компания предложила закрыть потолок фанерой и подождать год капитального ремонта. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

У жительницы дома на улице Шавырина в Ярославле рухнул потолок на кухне. Крыша старенькой двухэтажки протекает уже около 15 лет, но на многочисленные жалобы владельцев жилья за все это время не отреагировала ни одна инстанция.

Рухнувший в конце марта этого года потолок - закономерный итог многочисленных протечек.

- Сейчас хозяйка квартиры Елена Чиркова живет под непрекращающимся градом из кусков штукатурки. Управляющая компания сделала предложение, от которого невозможно не отказаться, а именно – закрыть источник "осадков" листом фанеры, подпереть его четырьмя опорами и подождать годик нормального ремонта, - рассказали в региональном исполкоме ОНФ, куда Елена обратилась за помощью.

Общественники пообещали написать обращения в департамент Госжилнадзора и прокуратуру.