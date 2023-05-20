В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору отходов

В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора.Изображение: группа " Экошеринг в Ярославии & Экоангар" ВКонтакте

В Ярославле в субботу, 20 мая, пройдет акция по раздельному сбору мусора. Ярославцев ждут с 14:00 до 16:00 на парковке у магазина "Кенгуру" на улице Саукова, 12.

- Очень будем рады помощникам (даже на несколько минут), участникам, а также любой таре: мешкам, пакетам, любым картонным коробками. И еще файлам, прищепкам и их аналогам, - говорят организаторы акции "Экошеринг в Ярославии & Экоангар".

Сдать можно:

- бумагу и гофрокартон раздельно (коробки лучше приносить целыми - они будут использованы в качестве тары для других фракций), - пластик (только ПЭТ-бутылки, причем бутылки из-под масел отдельно, пленки, флаконы, канистры тюбики раздельно); - ведра, тазы и другие емкости, совки, швабры, рукоятки и т.п., а также ведра от майонеза; - технический пенопласт (не пищевые подложки, их теперь не принимают); - отдельно любые крышечки на акцию "Добрые крышечки"; - жесть/железо и алюминий раздельно; - стекло (отдельно упаковать стеклобой); - тетра-паки и пюр-паки, - горлышки от них (можно с остатками картона) и дой-паков; - пробки натуральные и пластиковые; - мелкую бытовую технику в рабочем состоянии (пометить, что рабочее); - электролом (пометить, что нерабочее); - сломанные зонтики; - зубные щетки, CD-DVD-диски, пластиковые карты; - разбитую фарфоровую и фаянсовую посуду; - батарейки; - блистеры из-под лекарст; - картриджи от фильтров для воды; - вещи: одежду, обувь, аксессуары - в хорошем состоянии для проекта "Передовичка";

- ветошь: постельное белье, полотенца, скатерти, крупные х/б лоскуты; - капроновые и тонкие трикотажные колготки, чулки, носки; - фурнитуру, пуговицы, бисер, бусины, нитки, в т.ч. нитки-мулине; - сломанные механические часы, другие аналогичные механизмы, шестеренки; - яичные решетки из валяной целлюлозы, вспененного полистирола или шпона; - бруски, кусочки дерева, сухих веток, щепа и всякие прочие "деревяшки".