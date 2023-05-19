В центре Ярославля столкнулись машина скорой помощи и Ferrari

Днем 19 мая на улице Свободы в Ярославле столкнулись «скорая» и Ferrari. Фото: УМВД по Ярославской области

Днем 19 мая на улице Свободы в Ярославле столкнулись «скорая» и Ferrari. По словам очевидцев, за рулем иномарки находился известный в городе бизнесмен и бывший депутат Роман Галагаев.

При столкновении никто не пострадал, только машины получили незначительные повреждения.

- Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя Ferrari составлены протоколы об административных правонарушения «Нарушение правил маневрирования» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Кроме того, водителя привлекли к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. На приметную иномарку ярославцы обратили внимание еще несколько дней назад, когда она стояла на Советской площади на месте, предназначенном для машин инвалидов.