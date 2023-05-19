В школе Ярославля мальчик с девиантным поведением не дает учиться своим одноклассникам

Родители ярославской школы жалуются на поведение ученика-первоклассника. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Школу в Дзержинском районе Ярославля проверят после жалоб родителей первоклассников. По их словам, в классе сложилась нездоровая обстановка: один из учеников, мальчик с девиантным поведением, не дает заниматься другим ребятам. За помощью родители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области.

Сейчас сотрудники аппарата уполномоченного устанавливают все обстоятельства дела. Проверят работу школьного психолога, формы и методы административного и родительского контроля. Также будет установлено, есть ли риски для здоровья и жизни учащихся класса.

- Право на образование одного ребенка не должно нарушать права на образование всего класса. Это задача образовательной организации и органов профилактики, - пояснил детский омбудсмен Михаил Крупин.