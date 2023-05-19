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НовостиОбщество19 мая 2023 11:50

На банковских счетах ярославцев находится около 300 миллиардов рублей

Сумма за год выросла 36,4 миллиарда
Полина Вачнадзе
Большую часть средств на своих счетах ярославцы хранят в рублях.

Большую часть средств на своих счетах ярославцы хранят в рублях.

Фото: Полина Вачнадзе

На банковских счетах жителей Ярославской области в конце первого квартала 2023 года находилось 297,9 миллиарда рублей. По данным ярославского отделения Банка России, за год сумма выросла на 36,4 миллиарда.

Большую часть средств ярославцы хранят в рублях. А вот спрос на валютные вклады в существующих условиях остается низким.

- Инфляция в зонах доллара и евро резко возросла, а доходность депозитов в этих валютах ниже, чем в рублях. В результате покупательная способность сбережений в долларах и евро снижается, – прокомментировала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.