На банковских счетах ярославцев находится около 300 миллиардов рублей

Большую часть средств на своих счетах ярославцы хранят в рублях. Фото: Полина Вачнадзе

На банковских счетах жителей Ярославской области в конце первого квартала 2023 года находилось 297,9 миллиарда рублей. По данным ярославского отделения Банка России, за год сумма выросла на 36,4 миллиарда.

Большую часть средств ярославцы хранят в рублях. А вот спрос на валютные вклады в существующих условиях остается низким.

- Инфляция в зонах доллара и евро резко возросла, а доходность депозитов в этих валютах ниже, чем в рублях. В результате покупательная способность сбережений в долларах и евро снижается, – прокомментировала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.