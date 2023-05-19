Губернатор остался недоволен темпами строительства школы на улице Пашуковской в Ярославле

Объект готов на 70%, идет отставание от графика. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор региона Михаил Евраев проверил, как идет строительство школы на улице Пашуковской в Ярославле, и остался недоволен темпами работ. Объект готов на 70%, идет отставание от графика.

- Мы не сдадим объект, если на стройке будет 100 человек, – сказал Михаил Евраев. – Что значит, вы будете увеличивать постепенно количество людей? Осталось два месяца. Сто человек – это несерьезно. Я посмотрел все справки и документы и оценил строительную готовность. Увеличить количество людей надо в два-три раза. На 100-200 человек. Иначе мы сорвем открытие школы 1 сентября. А от родителей первоклассников уже поступило более 150 заявлений на зачисление в классы.

Срок завершения работ по контракту – 30 июня этого года. Четырехэтажная школа рассчитана на 1100 детей. В здании будет 40 учебных кабинетов, в том числе профильный инженерно-технологический класс для изучения основ робототехники, несколько спортивных залов и актовый зал на 550 мест с костюмерной, гримерной и помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов. Начальная школа будет находиться в отдельном блоке.