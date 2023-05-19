Минобрнауки РФ опубликовал данные о зарплатах ректоров ярославских вузов

Министерство образования РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей вузов за 2022 год. Фото: Полина Вачнадзе

Министерство образования РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и бухгалтеров вузов за 2022 год.

Ректор Ярославской сельскохозяйственной академии Светлана Гусар в прошлом году зарабатывала в среднем 181 504 рубля в месяц. Проректор по учебной, научной, воспитательной работе, молодежной политике и цифровой трансформации получал около 142 тысяч рублей. Главный бухгалтер вуза – около 136,7 тысяч.

Ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова в прошлом году зарабатывала порядка 297,8 тысяч в месяц. Первый проректор вуза получал 234,5 тысячи в месяц, а проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе– 149,3 тысячи. Проректор по правовым, административным и социальным вопросам в 2022 году зарабатывал в месяц 150,7 тысяч рублей, проректор по экономике и развитию имущественного комплекса– 189 519 рублей. Зарплата главного бухгалтера вуза в месяц составляла около 129 тысяч рублей.

Информации о заработной плате ректора Ярославского университета имени Демидова нет. Известно, что проректоры вуза в прошлом году ежемесячно получали от 163 до 259 тысяч рублей, первый проректор – 280 тысяч.