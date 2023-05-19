Жителя Ярославля привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера

Ярославца привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославца привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера в центре города. Беспилотник обнаружили и изъяли сотрудники полиции, а на мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Протокол рассмотрели в суде.

- С учетом того, что правонарушитель признал свою вину, впервые привлекается к административной ответственности, трудоустроен и имеет постоянное место жительства, суд ограничился наказанием в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

С конца прошлого года в Ярославской области, согласно указу губернатора, действует запрет на использование беспилотных воздушных судов. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа: для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.