По Ярославлю будет ходить желтый трамвай. ФОТО: Telegram-канал Ильи Зотова

Сначала в Ярославле появились желтые «Яавтобусы», теперь очередь за желтыми «Ятрамваями». Уже в этом году на линию выйдет новый трамвай с символикой Ярославской области на борту. По какому маршруту он будет ходить, пока не известно.

Фото с предприятия «ПК «Транспортные системы» в Твери, где сейчас собирают трамвай, опубликовал член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

- В Твери посетили предприятие «ПК «Транспортные системы», которые являются одним из лидеров в стране по производству трамваев, троллейбусов и электробусов, - написал Илья Зотов.