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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:55

В Рыбинске мужчину до смерти забили тростью

Подозреваемый заключен под стражу
Полина Вачнадзе
В Рыбинске у гаражного бокса нашли труп 49-летнего мужчины.

В Рыбинске у гаражного бокса нашли труп 49-летнего мужчины.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске у гаражного бокса на пересечении улиц Орджоникидзе и Бори Новикова нашли труп 49-летнего мужчины. Он был забит до смерти тростью – в руках злоумышленника она оказалась орудием убийства.

Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников полиции, вероятного преступника быстро установили и задержали. Мужчине уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, конфликт начался из-за неаккуратной фразы: один мужчина оскорбил другого.