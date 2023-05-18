В Рыбинске мужчину до смерти забили тростью

В Рыбинске у гаражного бокса нашли труп 49-летнего мужчины. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске у гаражного бокса на пересечении улиц Орджоникидзе и Бори Новикова нашли труп 49-летнего мужчины. Он был забит до смерти тростью – в руках злоумышленника она оказалась орудием убийства.

Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников полиции, вероятного преступника быстро установили и задержали. Мужчине уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, конфликт начался из-за неаккуратной фразы: один мужчина оскорбил другого.