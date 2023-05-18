В Ярославль после жары придут ливни и похолодание

На смену июльской жаре, которая обрушилась на Ярославль в мае, придут дожди, грозы и похолодание Фото: Полина Вачнадзе

На смену июльской жаре, которая неожиданно обрушилась на Ярославль в мае, придут дожди, грозы и похолодание.

- Все изменится в пятницу: пойдет дождь, похолодает до +17, - сообщили в Центре «Фобос». – Увы, это неизбежная плата за слишком хорошую погоду.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, температура +9..+11. Давление немного выше нормы. Утром - сильный дождь. Завтра днем переменная облачность, +16..17, ветер северо-западный, умеренный. Давление немного выше нормы. В субботу, 20 мая, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6..+8, днем +14..16, ветер северо-восточный.

В воскресенье, 21 числа, синоптики прогнозируют сильный дождь. Ночью +8..10, днем +19..+21. Новая неделя начнется с дождей, которые будут идти всю неделю. Небо прояснится только к субботе, 27 мая.