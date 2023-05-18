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НовостиОбщество18 мая 2023 12:45

В Ярославской области откроется 10 молодежных пространств

Каким будет каждое – решали дети и подростки
Полина Вачнадзе
В Ярославской области открываются 10 молодежных пространств.

В Ярославской области открываются 10 молодежных пространств.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области открываются 10 молодежных пространств. Каждое – уникальное, со своим оформлением, характером. Где-то получилось уютное фойе с пуфами, где-то – зал с граффити.

- Какими хотят видеть точки притяжения, ребята решали сами. Проходили круглые столы, собирали мнения, защищали проекты. Главное, что именно там будет комфортно проводить мероприятия, вместе создавать новые или просто встречаться с друзьями, - говорит заместитель председателя ярославского правительства Вера Даргель.

В Михайловском доме культуры, например, установили современное акустическое оборудование. Оно позволит проводить различные мероприятия на новом уровне.