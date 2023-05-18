ИРЦ Рыбинска заподозрили в присвоении и растрате денег

СКР по Ярославской области начал проверку по информации о присвоении и растрате денег в рыбинском ИРЦ. Фото: Полина Вачнадзе

СКР по Ярославской области начал проверку по информации о присвоении и растрате руководством рыбинского МУП «Информационно-расчетный центр» денежных средств. Речь идет о сумме в 15,7 миллионов рублей. С заявлением о необходимости провести проверку деятельности ИРЦ в правоохранительные органы обратились власти города.

- Органы местного самоуправления с особенным вниманием относятся к жилищно-коммунальной сфере, к деньгам, которые поступают от населения. Поэтому у постоянной балансовой комиссии администрации города возникли вопросы к отчетности МУП «ИРЦ», к распоряжению денежными средствами, которые граждане платят за услуги ЖКХ, - сообщил изданию «Ярновости» глава аппарата администрации Рыбинска Николай Брядовой.

Действительно ли имели место присвоение и растрата, теперь будут выяснять следователи.

- Проводится доследственная проверка. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СК.