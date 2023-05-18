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НовостиОбщество18 мая 2023 9:57

В Ярославле открылась выставка детских работ «Полицейский дядя Степа»

Посмотреть поделки и рисунки можно в библиотеке имени Валентины Терешковой
Полина Вачнадзе
В этом году на выставке представлено более 50 работ.

В этом году на выставке представлено более 50 работ.

Фото: УМВД по Ярославской области

В детской библиотеке имени Валентины Терешковой открылась выставка работ, которые ярославские ребята делали на региональный этап конкурса «Полицейский дядя Степа».

На открытие выставки пришли учащиеся школы №25 имени Александра Сивагина, бойца СОБР, награжденного орденом Мужества посмертно. Осмотр экспозиции начали с поделок, посвященных дяде Степе, узнали об истории создания литературного произведения, посмотрели мультфильм о нем.

На встрече с ребятами присутствовали сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также член Общественного совета при УМВД России по Ярославской области, член Союза художников России Владимир Реутов. Он отметил, что все работы по-своему хороши, в них чувствуется желание творить, поэтому они ценны и уникальны.

В этом году на выставке представлено более 50 работ. Посмотреть их можно до 30 июня.