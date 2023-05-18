В Ярославле у ТЦ «Космос» на проспекте Авиаторов сгорел нежилой дом

В Заволжском районе Ярославля сгорел заброшенный дом ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

17 мая около 22 часов рядом с ТЦ «Космос» на проспекте Авиаторов заполыхал нежилой дом. Ранее одна часть дома уже горела – после пожара все жильцы съехали и строение пустовало. Что стало причиной нового пожара в нем, сейчас устанавливается.

- Полностью пожар ликвидирован в 2 часа ночи. В тушении были задействованы 9 единиц техники и 24 человека личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Дом на площади в 160 квадратных метров сгорел. Огонь уничтожил и две хозяйственные постройки во дворе. Общая площадь пожара составила 250 квадратов. Пострадавших нет, здание торгового центра не пострадало.