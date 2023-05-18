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НовостиПроисшествия18 мая 2023 8:37

В Рыбинске с четвертого этажа упала 6-летняя девочка

Ребенок облокотился на москитную сетку
Полина Вачнадзе
В Рыбинске из окна на 4-м этаже упала девочка.

В Рыбинске из окна на 4-м этаже упала девочка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 мая в Рыбинске произошел несчастный случай: из окна квартиры на четвертом этаже выпала 6-летняя девочка.

- Ребенок с особенностями развития находился дома с матерью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по всему, девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки и выпала. Ребенка госпитализировали, о его состоянии на данный момент ничего не известно.

Проверку проводит и областной СКР.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - уточнили в пресс-службе ведомства.