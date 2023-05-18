В Ярославле водитель на «БМВ» сбил трехлетнего мальчика

В Ярославле трехлетний мальчик попал под машину. Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 17 мая на проспекте Ленина в Ярославле произошло ДТП: под колеса «БВМ» попал 3-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок выскочил на дорогу прямо под колеса иномарки. Родители находились рядом, но не успели вовремя схватить малыша.

- В результате ДТП ребенок госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

– Уважаемые родители, если вы находитесь там, где могут осуществлять движение автомобили, в том числе на дворовой территории, держите ребенка за руку. Внимательно следите за движением транспортных средств, - просят в полиции.