В Ярославской области создадут учебный центр по подготовке авиастроителей

Правительство региона подписало соглашение с корпорацией "Ростех". Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будет создан производственно-учебный центр по подготовке специалистов-авиастроителей. Соглашение о сотрудничестве подписано между главой региона Михаилом Евраевым и индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха» Анатолием Сердюковым.

Как сообщили в правительстве регионе, центр будет готовить токарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-электромонтажников, слесарей механосборочных работ и других востребованных специалистов. Только 30% учебного времени студенты будут проводить за партами, все остальные часы – в цехах под руководством мастеров и педагогов-наставников. Всем учащимся гарантировано трудоустройство.

Первый набор студентов пройдет уже в этом году.