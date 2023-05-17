В ярославских лесах подсчитали охотничьих животных

В Ярославских лесах жует больше 40 тысяч лосей ФОТО: Вадим КОРБУТ

В Ярославской области подсчитали количество охотничьих животных, обитающих в лесах. Больше всего в нашем регионе лосей – 41 450 особей, среди пушных зверей - белок. Их более 36 тысяч.

- Основным методом мониторинга является зимний маршрутный учет. Работа основывается на подсчете числа следов животных и визуальной регистрации птиц. Также данные получают с фотографий, сделанных с беспилотников. Ряд видов животных в силу особенностей их поведения зимним маршрутным учетом охватить нельзя. Численность медведей устанавливают на овсах, барсуков – по поселениям, - пояснили в правительстве Ярославской области.

По данным специалистов, в ярославских лесах обитает чуть больше тысячи благородных оленей, 662 пятнистых оленя, 22 тысячи бобров, 23 тысячи зайцев, 1150 лисиц, около двух тысяч енотовидных собак, 1324 бурых медведя, 204 рыси и 285 кабанов.