В Ярославле за получение взяток будут судить бывшего сотрудника колонии Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле будут судить бывшего сотрудника колонии. 48-летний мужчина обвиняется по статьям «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя», «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в значительном размере» - 2 эпизода, «Получение взятки за незаконные действия в значительном размере» и «Получение взятки через посредника» - 5 эпизодов. Всего ему удалось получить 190 тысяч рублей в качестве взяток.

В 2021 году злоумышленнику платили за объявление благодарностей осужденным, дальше на поток был поставлен пронос сотовых телефонов в колонию, а, как известно, это запрещено. Так продолжалось на протяжении года.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области преступная деятельность обвиняемых была пресечена. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.