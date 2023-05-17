В Ярославле задержали девушку, которая обрызгала краской баннер с буквой Z

Ярославна 9 мая обрызгала краской баннер с буквой Z. Фото: Полина Вачнадзе

Полиция задержала 19-летнюю жительницу Ярославля, которая облила краской баннер с буквой Z, вывешенный на Центре патриотического воспитания. Все произошло еще в День Победы, 9 мая.

- Отделом дознания в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В марте этого года 39-летний ярославец был осужден за поджег баннера с буквой Z. Мужчина получил полтора года условно.