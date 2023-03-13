Ярославцу дали условный срок за поджог баннера с буквой Z

Ярославцу за поджог баннера дали условный срок. Фото: Полина Вачнадзе

39-летнего ярославца признали виновным в вандализме, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Ранее уже судимый житель города получил полтора года условно за поджог баннера с буквой Z.

Полотнище, размещенное на Центре патриотического воспитания, загорелось ночью 25 сентября прошлого года. Огонь потушили в течение нескольких минут, но он все равно успел повредить значительную часть баннера.

- Ущерб владельцу – ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» - составил 35 тысяч рублей, - уточнили в суде.

Приговор в отношении ярославца пока еще не вступил в законную силу. У мужчины есть время его обжаловать.