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НовостиОбщество17 мая 2023 11:31

В Ярославле будет построен новый завод социального питания

Проект получит федеральную поддержку
Полина Вачнадзе
В Ярославской области планируют построить новый завод социального питания.

В Ярославской области планируют построить новый завод социального питания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области планируют построить новый завод социального питания. Развитие системы соцпитания в стране обсудили на совещании в Министерстве экономического развития РФ, в котором принял участие депутат облдумы Максим Вахруков.

– Два года назад президент России Владимир Путин дал поручение министру экономического развития проработать механизм привлечения частных инвестиций в модернизацию оборудования, реконструкцию пищеблоков школ, детских садов и других социальных учреждений. Была создана рабочая группа, прошло совещание по дорожной карте процесса заключения офсетных контрактов. Особенностью офсетных контрактов является то, что компания, которая занимается социальным питанием, берет на себя инвестиционные обязательства, связанные с реконструкцией пищеблоков, их модернизацией, наряду с соблюдением качества продуктов и приготовления питания, – рассказал на своей странице ВКонтакте Максим Вахруков.

Ранее подобных контрактов в России не заключалось. Ярославская область станет пилотным проектом и, с большой долей вероятности, получит федеральную поддержку на строительство нового комбината соцпитания в Ярославле.