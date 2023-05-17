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НовостиОбщество17 мая 2023 11:21

Маму-утку и 11 утят, которые пытались попасть на вокзал Ярославль Главный, отвезли на берег реки

За судьбу утиного семейства переживали многие жители города
Рада Шпилевая
Сотрудники вокзала отвезли уток на ближайший водоем. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сотрудники вокзала отвезли уток на ближайший водоем. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В воскресенье у вокзала "Ярославль-Главный" произошла история, которая заставила улыбнуться многих ярославцев.

Утиное семейство - мама и 11 птенцов - упорно пыталось пробиться в здание вокзала. Крутая лестница стала непростым испытанием для маленьких утят, но в итоге они ее преодолели. Этот момент попал на камеру, и подписчица паблика "Подслушано в Ярославле" поделилась видео с другими жителями города. Ролик вызвал у ярославцев бурную реакцию и поднял многим настроение.

- А где же чемоданы? - шутят одни.

- Хочется знать, что с ними случилось дальше, - переживают другие.

В пресс-службе СЖД рассказали, как сложилась дальнейшая судьба пернатых путешественников. Сотрудники вокзала заботливо посадили их в коробку и отвезли на ближайший водоем - реку Которосль. Там их выпустили, и утки благополучно вернулись в привычную для себя среду.

Видео, на котором запечатлен финал этой истории, выложили подписчики паблика "Жесть Ярославль". В комментариях под ним ярославцы с юмором резюмируют: "Она хотела на Черное море поехать, а ее назад вернули".