Липа из Ярославской области может стать «Российским деревом года»

«Некрасовская липа» участвует в конкурсе «Российское дерево года». Фото: Правительство Ярославской области

«Некрасовская липа», которая растет в Карабихе Ярославской области, участвует в конкурсе «Российское дерево года». 243-летнее дерево считается самым старым деревом Парадного двора музея-усадьбы. Ее высота достигает 20 метров, а диаметр ствола – чуть меньше метра.

В голосовании конкурса «Российское дерево года» принимают участие 69 деревьев, ярославское находится под номером 39. На данный момент за липу из Карабихи отдано 159 голосов.