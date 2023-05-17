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НовостиОбщество17 мая 2023 8:16

Липа из Ярославской области может стать «Российским деревом года»

243-летняя липа в Карабихе является памятником живой природы
Полина Вачнадзе
«Некрасовская липа» участвует в конкурсе «Российское дерево года».

«Некрасовская липа» участвует в конкурсе «Российское дерево года».

Фото: Правительство Ярославской области

«Некрасовская липа», которая растет в Карабихе Ярославской области, участвует в конкурсе «Российское дерево года». 243-летнее дерево считается самым старым деревом Парадного двора музея-усадьбы. Ее высота достигает 20 метров, а диаметр ствола – чуть меньше метра.

В голосовании конкурса «Российское дерево года» принимают участие 69 деревьев, ярославское находится под номером 39. На данный момент за липу из Карабихи отдано 159 голосов.