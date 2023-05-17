В Ярославле на борьбу с борщевиком выделили полмиллиона рублей

Наибольшее количество борщевика наблюдается в Заволжском районе. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на программу по уничтожению борщевика выделено более 500 тысяч рублей, сообщили в мэрии города. Сотрудникам «Горзеленхозстроя» предстоит обработать порядка 20 гектаров земли, на которой растет опасный сорняк.

Наибольшее его количество наблюдается в Заволжском районе, особенно на Резинотехнике. Много борщевика в Тверицком бору со стороны Красноборской улицы.

- Очаги борщевика наблюдаются также на Ленинградском проспекте Дзержинского района, на выезде из города. Фрунзенский район менее поражен, сорняк здесь растет точечно: на бульваре Кривова, в районе Крестобогородской церкви. Отметим, что обработка, которая проводилась в том году, дала неплохой результат. На Автозаводской улице, которая еще в прошлом году была поражена борщевиком, в этом году проросли только неопасные сорняки, - рассказала заместитель директора по благоустройству МБУ «Госзеленхозстрой» Татьяна Кокорина.

Напомним, что борщевик наиболее опасен в стадии цветения и созревания семян. Работы по уничтожению растения проходит в два этапа: сначала скашивают молодой борщевик и убирают высохший. После – обрабатывают территории химией. Делают это по ночам.