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НовостиОбщество17 мая 2023 6:35

Ярославцы стали меньше жаловаться на работу общественного транспорта

За неделю число обращений снизилось почти в два раза
Полина Вачнадзе
Ярославцы стали меньше жаловаться на работу городского общественного транспорта.

Ярославцы стали меньше жаловаться на работу городского общественного транспорта.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы стали меньше жаловаться на работу городского общественного транспорта. По данным Центра управления регионом, число обращений снизилось почти в два раза: с 5 по 12 мая их было 488, неделей ранее – 940.

Чаще всего пассажиры выражали недовольство несоблюдением расписания водителями автобусов. Еще горожане просили добавить остановки на маршрут №178 – эти просьбы были выполнены.

- Потребуется ли их увеличение в дальнейшем, покажет время, - сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. - Ключевая задача – доставлять пассажиров в пригород за минимальное время. Введение новых остановок увеличит интервалы движения.