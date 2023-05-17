Ярославцы стали меньше жаловаться на работу общественного транспорта

Ярославцы стали меньше жаловаться на работу городского общественного транспорта. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы стали меньше жаловаться на работу городского общественного транспорта. По данным Центра управления регионом, число обращений снизилось почти в два раза: с 5 по 12 мая их было 488, неделей ранее – 940.

Чаще всего пассажиры выражали недовольство несоблюдением расписания водителями автобусов. Еще горожане просили добавить остановки на маршрут №178 – эти просьбы были выполнены.

- Потребуется ли их увеличение в дальнейшем, покажет время, - сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. - Ключевая задача – доставлять пассажиров в пригород за минимальное время. Введение новых остановок увеличит интервалы движения.