В Переславле студенту колледжа во время драки на паре сломали челюсть

16-летний учащийся образовательного учреждения в ходе ссоры нанес удар своему сокурснику.

В Переславском колледже имени А.Невского студенты подрались прямо на паре. В итоге у одного из участников конфликта оказалась сломана челюсть.

ЧП произошло 3 мая, но о нем стало известно спустя почти две недели.

- 16-летний учащийся образовательного учреждения в ходе ссоры нанес удар своему сокурснику. Пострадавший, испытав физическую боль, покинул учебное заведение, не сообщив администрации колледжа о произошедшем, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Руководство колледжа узнало о драке только 11 мая.

- Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью. Уполномоченным будет вынесено заключение для принятия мер реагирования, - сообщили в аппарате ярославского детского омбудсмена.

Комиссия для расследования несчастного случая была создана руководителем колледжа лишь спустя двенадцать дней после произошедшего, при этом состав комиссии был сформирован с нарушениями установленного законодательством порядка.

Прокуратура уже внесла администрации учебного учреждения представление об устранении нарушений. Полиция Переславля-Залесского проводит проверку.