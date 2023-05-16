В Ярославль прибыл «Поезд Победы» Фото: Правительство Ярославской области

На вокзал Ярославль-Главный прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей задержится у нас два дня – 16-17 мая. Сегодня экспозицию посетили ветераны труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и боевых действий, школьники, ребята-юнармейцы, студенты, представители молодежных организаций.

- В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Многофигурные композиции в скульптуре и мультимедийное сопровождение воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Посетителей ждут на экскурсии с 10 до 19 часов. Получить билет можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте проекта «поездпобеды.рф».