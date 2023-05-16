Ярославский детский омбудсмен провел проверку в колледже Переславля, где ребенку сломали челюсть

В учебном учреждении произошла драка. ФОТО: группа Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области ВКонтакте

Ярославский детский омбудсмен Дмитрий Крупин провел проверку в Переславском колледже им. А. Невского. Там во время драки одному из учеников сломали челюсть. Однако, как сообщили в официальной группе Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области, комиссия для расследования несчастного случая с обучающимися была создана руководителем колледжа лишь спустя двенадцать дней после произошедшего инцидента, состав комиссии был сформирован с нарушениями установленного законодательством порядка.

Сотрудники колледжа и больницы, куда госпитализировали ребенка, не сообщили в полицию о произошедшем.

- Расследование несчастных случаев с обучающимися должно незамедлительно проводиться образовательными организациями в строгом соответствии с установленным законодательством порядком с целью принятия своевременных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних, - пояснил Михаил Крупин.