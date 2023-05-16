В Рыбинске организуют автобусные рейсы до кладбища «Глушицы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске организуют автобусные рейсы до городского кладбища «Глушицы». Поездки будут организованы 21 и 28 мая, а также 4 июня.

Отправление от железнодорожного вокзала в 10:30, отправление от «Глушиц» в 12:00.

- Стоимость проезда: 28 рублей. Со льготами. Посадка с остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» со стороны кукольного театра. Автобус будет следовать без промежуточных остановок, - сообщили в администрации Рыбинска.