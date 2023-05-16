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НовостиОбщество16 мая 2023 12:51

В Ярославле 15 мая открылась ярмарка рассады

Она будет идти почти две недели
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 15 мая открылась ярмарка рассады

В Ярославле 15 мая открылась ярмарка рассады

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 15 мая, в Депутатском переулке открылась ярмарка рассады. Прилавки пестрят разными цветами. Все желающие смогут приобрести растения до 26 мая.

— На ярмарке широко представлена рассада цветочных, а также овощных культур. Приглашаем всех жителей принять участие в нашем мероприятии, купить посадочный материал и сделать свой приусадебный участок намного красивее, — сказала заместитель начальника управления потребительского рынка Светлана Ковалькова.

Места для продажи предоставляются бесплатно.