В Ярославле 15 мая открылась ярмарка рассады Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 15 мая, в Депутатском переулке открылась ярмарка рассады. Прилавки пестрят разными цветами. Все желающие смогут приобрести растения до 26 мая.

— На ярмарке широко представлена рассада цветочных, а также овощных культур. Приглашаем всех жителей принять участие в нашем мероприятии, купить посадочный материал и сделать свой приусадебный участок намного красивее, — сказала заместитель начальника управления потребительского рынка Светлана Ковалькова.

Места для продажи предоставляются бесплатно.