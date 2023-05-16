В Ярославской области за последнюю неделю на транспорт жалуются в два раза меньше. ФОТО: департамент транспорта

В Ярославской области за последнюю неделю на транспорт жалуются в два раза меньше. С 5 по 12 мая их было 488, неделей ранее – 940. Все чаще поступают положительные отзывы о происходящих изменениях в областном центре.

Ранее ярославцы жаловались на длительное ожидание и несоблюдение расписания на отдельных маршрутах. Также поступали просьбы о введении дополнительных остановок на 178-м маршруте. По Рыбинску обращения касались работы автобусов №103, 104 и 109.

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных отметила что, специалисты оперативно анализируют все запросы.

– Так, по 178-му маршруту для удобства горожан были введены дополнительные остановки. Требуется ли их увеличение в дальнейшем, покажет время, – сказала Татьяна Черемных. – Ключевая задача – доставлять пассажиров в пригород за минимальное время. Введение новых остановок увеличит интервалы движения.